UBS va supprimer jusqu'à 500 postes dans sa gestion de fortune

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — UBS s'apprête à supprimer jusqu'à 500 postes au sein de son activité de gestion de fortune dans le cadre d'un plan qui vise à accélérer les prises de décision et à renforcer les unités régionales. Selon un mémo interne repris par plusieurs grandes agences, et confirmé depuis par la banque, Christl Novakovic continuera à diriger les activités en Europe alors que Caroline Kuhnert a été nommée à la tête de la branche Europe centrale et orientale et Ali Janoudi à la tête de la zone Moyen-Orient / Afrique. La réorganisation de la branche gestion de fortune de la banque helvète doit permettre une accélération des prises de décisions, une réduction des chevauchements organisationnels et une augmentation de l'autonomie des unités commerciales (BU),