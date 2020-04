UBS se démarque avec une forte hausse de ses bénéfices

UBS se démarque avec une forte hausse de ses bénéfices







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — UBS bondit de 5% à Zurich après avoir dévoilé des résultats plutôt solides en début d'année et fait état d'une hausse limitée de ses provisions pour créances douteuses. La plus grande banque de gestion de fortune a ainsi vu son bénéfice net grimper de 40% au premier trimestre, à 1,595 milliards, de dollars alors que ses clients les plus fortunés réorganisent leur portefeuille d'actifs pour faire face aux turbulences de marché provoquées par l'épidémie de coronavirus. Le résultat opérationnel s'est amélioré de près de 30% à 2 Mds$. Le ratio CET1 ressort à 17,7% et le ROE à 11,3%, en nette progression sur trois mois.

La banque a enregistré 268 millions de dollars de pertes de crédit pour le trimestre, un niveau nettement inférieur à celui du Credit Suisse ou des grands établissements de Wall Street.

"Grâce à des années d'exécution stratégique disciplinée, de gestion des risques et d'investissements technologiques soutenus, nous entrons dans cette période de turbulences en position de force", affirme Sergio P. Ermotti, directeur général du groupe suisse.

.@UBS_CEO Sergio Ermotti on our first quarter results. Find out more about the results. >— UBS (@UBS), via Twitter

"Pour l'avenir, l'éventail des résultats possibles reste très large, et il est trop tôt pour faire des prévisions fiables sur le timing et la forme d'une éventuelle reprise économique. La baisse des prix des actifs réduira nos revenus de commissions récurrents, la baisse des taux d'intérêt présentera un vent contraire pour les revenus d'intérêts nets, et les niveaux d'activité des clients diminueront probablement, ce qui affectera les revenus basés sur les transactions. La poursuite de l'exécution disciplinée de nos plans stratégiques contribuera à atténuer ces effets", souligne UBS en guise de perspectives.