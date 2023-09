UBS plonge sur des révélations de Bloomberg

(Boursier.com) — UBS corrige de plus de 6% en bourse ce mercredi, plombé par des informations de Bloomberg selon lesquelles UBS et le Credit Suisse feraient l'objet d'une enquête de plus en plus approfondie sur des allégations d'évasion des sanctions contre la Russie. L'agence indique que le Département américain de Justice suspecterait ainsi des manquements de conformité ayant conduit à des violations des sanctions. Le ministère américain de la Justice aurait donc intensifié son enquête sur Credit Suisse Group et UBS Group AG "pour des manquements présumés à la conformité qui auraient permis à des clients russes d'échapper aux sanctions", selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg.

"Ce qui a commencé par une série d'assignations envoyées à diverses banques au début de cette année s'est transformé en une enquête à grande échelle axée sur le Credit Suisse", ont déclaré les sources de l'agence, qui ont requis l'anonymat, l'enquête étant en cours. Le DoJ aurait informé les avocats américains d'UBS de l'exposition présumée du Credit Suisse à des violations de sanctions depuis l'acquisition par UBS de son plus petit rival en juin, ont indiqué les sources. Le DoJ examinerait également d'éventuels manquements à la conformité chez UBS... Ces manquements supposés auraient permis à certains clients russes de contourner les sanctions.