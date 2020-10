UBS : les résultats s'envolent au troisième trimestre

(Boursier.com) — UBS dévoile des résultats trimestriels en forte hausse et supérieurs aux attentes du marché, dopés par la belle performance de sa banque d'investissement et son activité de gestion de fortune. L'établissement zurichois a ainsi enregistré sur les trois mois clos fin septembre un profit net de 2,1 milliards de dollars (1,57 Md$ de consensus), quasiment multiplié par deux, pour un produit d'exploitation en progression de 26,1% à 8,9 Mds$.

La banque d'investissement d'UBS a vu son bénéfice avant impôts bondir de 268% au cours du trimestre grâce à une hausse des activités de trading et des marchés des capitaux qui a plus que compensé la baisse des activités de conseil. Les revenus du trading actions, devises, taux et crédit ont grimpé d'un peu plus de 40% par rapport à l'année précédente. La gestion d'actifs a de son côté vu ses bénéfices multipliés par six par rapport à l'année précédente.

Le ratio CET1 s'établit à 13,5% alors que les provisions pour créances douteuses ont été limitées à 89 M$, quand le consensus attendait 225 M$.

"Nos résultats du troisième trimestre continuent de démontrer que notre stratégie nous différencie", a déclaré le directeur général Sergio Ermotti lors de son dernier mois à la tête de la plus grande banque suisse. Il doit être remplacé en novembre par l'ancien directeur d'ING, Ralph Hamers. Interrogé par 'Bloomberg' sur les rumeurs de fusion avec le Credit Suisse, le dirigeant a déclaré : "je pense qu'en ce qui concerne UBS, nous avons beaucoup de place pour grandir organiquement. Bien sûr, le paysage concurrentiel est très intense et nous devrons donc surveiller exactement ce qui se passe".

UBS a provisionné 1,5 Md$ en vue d'un plan de rachats de titres l'an prochain tandis que le Conseil d'UBS propose le versement de la deuxième tranche du dividende 2019 de 0,365 dollar par action le mois prochain.