UBS : les régulateurs examinent encore le sauvetage du Credit Suisse

(Boursier.com) — L 'autorité suisse de la concurrence examine le sauvetage du Credit Suisse par UBS. En mars, les autorités, notamment le gouvernement et la Banque centrale suisse, ont conclu à la hâte un accord de reprise du Crédit Suisse, entraînant la fusion des deux plus grandes banques du pays. La commission tient actuellement des auditions sur la question et prévoit de transmettre ses conclusions au régulateur financier, la FINMA, fin septembre, a rapporté le journal helvétique 'Handelszeitung'.

Un porte-parole de la Commission locale de la concurrence (Comco) a confirmé cette information sans en dire davantage. Selon le journal, la Comco pourrait encore exiger des conditions de la part d'UBS : "il serait surprenant que les gardiens du système fassent passer cette prise de contrôle monstre sans proposer de correction". Jusqu'à présent, aucune condition n'a été posée, bien qu'il s'agisse d'une fusion entre les deux plus grandes banques du pays.