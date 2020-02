UBS lance un nouveau programme pour sa clientèle privée

UBS lance un nouveau programme pour sa clientèle privée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — UBS lance un nouveau programme pour sa clientèle privée dans la foulée de divers succès dans le domaine de l'investissement durable et thématique :

La nouvelle série thématique L'Avenir de... démarre ce lundi avec un 'livre blanc' et une offre d'investissement axée sur l'avenir des déchets, comprenant, entre autres opportunités, un nouveau cadre pour les "obligations liées à la réduction des déchets".

Dans le même temps, l'un des investissements thématiques et durables phares d'UBS, le fonds UBS Oncology Impact, a annoncé un don record de 4 millions de dollars, réparti entre la fondation UBS Optimus et l'American Association for Cancer Research.

Le portefeuille 100% durable d'UBS destiné aux clients privés a récemment passé la barre des 10 milliards de dollars d'actifs investis.