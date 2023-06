UBS devient partenaire en France de SISTA

(Boursier.com) — UBS , le premier gestionnaire de fortune au monde, annonce la signature d'une convention de partenariat en France avec le collectif SISTA, qui oeuvre depuis 2018 à la réduction des inégalités de financement entre femmes et hommes entrepreneurs. Cet accord s'inscrit dans le cadre du SISTA Summit, premier sommet international organisé par le collectif le 13 juin prochain à Paris.

Cet engagement témoigne de la volonté d'UBS, sa direction et de toutes ses équipes de répondre à l'appel de SISTA dont la vocation est de fédérer l'ensemble de l'écosystème pour contrer les biais de genre, co-construire et diffuser les bonnes pratiques pour faire émerger des leaders et entrepreneurs plus diversifiés.

A cette occasion, Johann Rivalland, Directeur de la Banque Privée d'UBS en France, déclare : "Agir en faveur d'une économie plus inclusive et égalitaire répond à un contexte d'urgence lorsque l'on sait que 11% des financements accordés reviennent à des projets portés par des femmes. Nous sommes donc particulièrement heureux et fiers de rejoindre le collectif SISTA et d'être partie prenante de la première édition de ce sommet international".

Solange Ducommun, Banquier privé chez UBS et Co-Fondatrice du Club Women by UBS poursuit : "Si l'entrepreneuriat féminin se heurte à de réelles inégalités, les porteuses de projet sont là et les opportunités sont réelles : nous le constatons au quotidien dans l'accompagnement de nombreuses femmes entrepreneures chez UBS en France. Le collectif SISTA porte un combat qui fait écho aux valeurs que UBS souhaite incarner et qui résonne avec notre initiative Women by UBS. En effet, depuis 2016, les collaboratrices de la banque et nos clientes sont impliquées autour de cette volonté de faciliter l'accès des femmes aux services et expertises de la gestion privée et professionnelle : nous sommes ravis d'aller plus loin encore dans cette démarche grâce à ce partenariat".

Le SISTA Summit se tiendra le 13 juin prochain au musée de l'Homme et rassemblera 350 personnes du monde entier réunies autour d'un plateau d'exception.