UBS : des résultats résilients au deuxième trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — UBS est parvenu à limiter les dégâts au deuxième trimestre, affichant un bénéfice net de 1,23 milliard de dollars, en repli de 11%, contre un consensus de 963 M$. Le produit opérationnel a reculé de 1,7% sur un an à 7,40 Mds$. Le plus grand gestionnaire de fortune au monde a bénéficié du dynamisme de son activité de trading alors que les charges pour pertes sur crédits ont atteint 272 M$ sur le trimestre et 540 M$ sur le semestre. Ces dernières resteront élevées au cours des prochains mois mais elles ne seront pas aussi fortes qu'au premier semestre, a prévenu la banque helvète. UBS a par ailleurs réaffirmé que la majorité de ses expositions de crédit sont de haute qualité, reflétant en partie la richesse de son pays d'origine. Le rendement sur fonds propres CET1 (RoCET1) s'est inscrit à 13,2%.

UBS espère pouvoir reprendre le versement d'un dividende au cours de la seconde partie de l'année.

"La force, la résilience et la diversification de notre modèle d'affaires intégré ont de nouveau été confirmées par les solides résultats au titre du deuxième trimestre et par l'excellent premier semestre. Tandis que nous faisons encore face à un environnement difficile, nous nous adaptons et accélérons le rythme des changements, accompagnant nos clients, notre personnel et les économies dans lesquelles nous sommes actifs, tout en restant concentrés sur nos priorités stratégiques", a déclaré Sergio P. Ermotti, CEO d'UBS.