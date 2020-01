UBS : chahuté après ses résultats 2019

UBS : chahuté après ses résultats 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Si la saison des trimestriels a très bien commencé pour les banques opérant à Wall Street, le début est plus compliqué de ce côté-ci de l'Atlantique. UBS, dont le titre chute de 5% ce matin à Zurich peut en témoigner. La banque helvète a vu son bénéfice imposable reculer de 7% en 2019, à 5,58 milliards de dollars, pour des revenus de 28,9 Mds$ (-4,4%). UBS, qui n'est pas épargnée par la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque nationale suisse, a vu les profits de sa banque d'investissement fondre de moitié l'an passé à 784 M$ alors que la rentabilité de la division phare de gestion de fortune de l'établissement a été plus résistante, passant de 3,25 à 3,4 Mds$, malgré une baisse modérée des revenus de la division.

UBS full-year 2019 results with net profit of USD 4.3bn and 12.4% return on CET1 capital. Read our news release. >— UBS (@UBS), via Twitter

Le ratio RoCET1 (rendement des fonds propres de première catégorie) est ressorti à 12,4%, contre un objectif de 15%, et une nouvelle fourchette de 12-15% désormais prévue sur la période 2020-2022. Le ratio coûts / bénéfices est par ailleurs anticipé entre 75 et 78% sur la période alors que l'objectif de ratio de fonds propres CET1 est fixé à environ 13%.

Sergio P. Ermotti, CEO d'UBS, s'est néanmoins montré confiant: "nous avons bouclé un exercice solide, marqué par le meilleur bénéfice corrigé avant impôts au quatrième trimestre depuis 2010. Les clients continuent de s'adresser à UBS pour son conseil de premier ordre: nous gérons actuellement 3600 milliards de dollars d'actifs, en hausse de plus de 900 milliards sur les quatre dernières années. Nous avons réalisé des progrès dans nos projets stratégiques et réduit les charges d'exploitation de 4%. Ainsi, notre assise financière demeure solide et nous avons de nouveau dégagé des rendements attrayants pour les actionnaires, avec une hausse du dividende complétée par des rachats d'actions. Nous confirmons notre objectif de croissance pour GWM et de rendement sur fonds propres CET1.

Le Conseil d'administration proposera la distribution d'un dividende de 0,73 dollar par action au titre de l'exercice 2019, en hausse par rapport à l'exercice précédent (0,70$).