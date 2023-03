UBS : 40.000 suppressions de postes dans le cadre du rachat de Credit Suisse ?

(Boursier.com) — Le rachat du Credit Suisse par UBS pourrait se traduire par les suppressions de près de 40.000 emplois, à en croire le Financial Times. Des personnes familières avec les plans d'UBS ont ainsi précisé au FT que les activités domestiques du Credit Suisse et sa banque d'investissement devraient être les plus touchées par les coupes, ce qui pourrait affecter jusqu'à un tiers des 120.000 emplois du groupe combiné. Des personnes au courant des plans ont ajouté qu'UBS chercherait à supprimer les rôles qui se chevauchent avec le Credit Suisse en Suisse, à fermer des succursales et à réduire le personnel administratif.

Rappelons que le président d'UBS, Colm Kelleher, a déclaré que la banque d'investissement de Credit Suisse allait être liquidée. UBS anticipe ici des économies annuelles de l'ordre de 7 milliards de dollars d'ici à 2027. La Banque nationale suisse a précisé que l'accord entre Credit Suisse et UBS comprenait 100 milliards de francs suisses (101 milliards d'euros) d'aides destinées aux liquidités. Selon les modalités de l'opération de rachat, entièrement en titres, les actionnaires du Credit Suisse recevront une action UBS pour 22,48 actions Credit Suisse détenues, soit un montant total de 3 milliards de francs suisses sur la base des cours de bourse précédant l'annonce du deal. Credit Suisse a par ailleurs ramené à zéro la valeur de son portefeuille d'obligations Additional Tier 1. Ces obligations avaient une valeur nominale de 17 milliards de dollars.