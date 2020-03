Ubisoft : week end de jeu gratuit pour Assassin's Creed Odyssey

Ubisoft : week end de jeu gratuit pour Assassin's Creed Odyssey









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ubisoft annonce un week-end gratuit sur Assassin's Creed Odyssey, le dernier opus de la célèbre franchise Assassin's Creed.

Assassin's Creed Odyssey prend place en Grèce antique pendant l'Age d'Or d'Athènes, au coeur d'un des conflits les plus meurtriers de l'Histoire, la guerre du Péloponnèse. En jouant soit Alexios soit Kassandra, les joueurs incarneront un mercenaire spartiate paria et seront plongés dans un voyage épique où ils découvriront la vérité sur leur passé mystérieux et deviendront des héros grecs légendaires.

Les joueurs peuvent commencer à télécharger Assassin's Creed Odyssey dès ce 17 mars sur PlayStation et sur Uplay.

Au cours de ce week-end gratuit, les joueurs auront accès à l'intégralité du contenu du jeu de base et pourront également débloquer l'Ensemble romain d'Ezio via Ubisoft Club.

Ce week-end gratuit aura lieu du 19 au 22 mars. Assassin's Creed Odyssey sera disponible sur Xbox One, PlayStation4 et PC.