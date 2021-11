Ubisoft : vive hausse

(Boursier.com) — Ubisoft rebondit de 4,3% à 47 euros ce mardi à Paris, faisant ainsi fi d'une note du broker CFRA qui a dégradé le titre à 'conserver' avec un cours cible revu de 70 à 50 euros. Il faut dire que selon les données obtenues par 'Bloomberg', Invesco International Growth Fund a ajouté l'éditeur de jeux vidéo à son portefeuille en septembre. La semaine dernière, le management a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2021-2022, notamment sa guidance de résultat opérationnel non-IFRS, toujours attendu entre 420 ME et 500 ME.