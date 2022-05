Ubisoft : vise environ 400 ME de résultat opérationnel pour 2021-22

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires IFRS15 d'Ubisoft au 4e trimestre 2021-2022 s'élève à 708 millions d'euros, en hausse de +41,1% (38% à taux de change constants), par rapport aux 501,8 ME réalisés au 4e trimestre 2020-2021.

Le chiffre d'affaires IFRS15 de l'exercice 2021-2022 s'élève à 2.125,2 ME, en baisse de -4,4% (-4,8% à taux de change constants) par rapport aux 2.223,8 ME réalisés en 2020-2021.

Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 407,6 ME (473,3 ME en 2020-2021).

Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à 269 ME, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de 2,11 euros. Ils s'étaient élevés à 313,5 ME et 2,48 euros sur l'exercice 2020-2021.

Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à 79,1 ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de 0,65 euro. Ils s'élevaient respectivement à 103,1 ME et 0,85 euro sur l'exercice 2020-2021.

Eléments de trésorerie

La consommation de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s'élève à 191,6 ME (une génération de 169 ME en 2020-2021). Ceci reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à -55 ME (64,6 ME en 2020-2021) et une hausse du BFR non-IFRS de 136,6 ME (contre une baisse de 104,5 ME en 2020-2021).

Au 31 mars 2022, les fonds propres s'élèvent à 1,807 milliard d'euros et l'endettement net non-IFRS est en hausse à 283 ME par rapport à une situation financière positive nette de 79 ME au 31 mars 2021. L'endettement net IFRS s'élève à 618 ME, dont 335 ME liés au retraitement comptable IFRS16.

Perspectives

Au 1er trimestre 2022-2023, le net bookings d'Ubisoft est attendu aux alentours de 280 ME.

Pour l'exercice 2022-2023, la société table sur une croissance significative du net bookings, et un résultat opérationnel non-IFRS aux alentours de 400 ME.

Rappelons que le net bookings correspond au chiffre d'affaires retraité de la composante services et intégrant les montants inconditionnels liés aux contrats de licence reconnus indépendamment de la réalisation des obligations de performance.