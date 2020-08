Ubisoft : Viginie Haas succèdera à Christine Burgess-Quémard

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Ubisoft annonce que Virginie Haas, actuellement membre du Conseil d'Administration d'Ubisoft, a été nommée Executive Director, Chief studios Operating Officer. Elle intègre à ce titre le comité exécutif d'Ubisoft, à compter du 1er septembre 2020. Virginie Haas succède à Christine Burgess-Quémard qui prendra sa retraite d'ici la fin de l'année, après une carrière exceptionnelle de plus de trente années chez Ubisoft , indique le management qui poursuit : Virginie Haas fera bénéficier à Ubisoft de son expérience de plus de 30 ans dans les nouvelles technologies et les services IT, au cours desquels elle a occupé des postes de direction à l'échelle mondiale, tant au sein d'un leader mondial qu'au sein d'une start-up . Virginie Haas siège au Conseil d'administration d'Ubisoft depuis 2017.

Yves Guillemot, co-fondateur et directeur général d'Ubisoft, déclare : J'ai travaillé en étroite collaboration avec Virginie au cours des 3 dernières années, et suis très heureux de l'accueillir pour prendre la direction mondiale de nos équipes de production. Elle apporte au groupe des compétences éprouvées en matière de leadership ainsi qu'une grande expérience dans le développement, la transformation et la gestion d'entreprises à très forte croissance. Membre du Conseil d'administration depuis trois ans, elle connaît bien notre industrie, notre modèle économique et notre culture. Elle possède une solide expertise des fondamentaux technologiques qui impactent et transforment notre secteur, notamment dans le cloud computing, les services de " go-to-market " et la transformation numérique .

Rappelons Christine Burgess-Quémard, membre du Comité Exécutif de la société, a dirigé la production d'Ubisoft à l'échelle mondiale pendant plus de 20 ans. Elle a joué un rôle majeur dans la croissance et le développement d'Ubisoft, en tant que membre de l'équipe fondatrice qui a transformé une entreprise régionale de jeux vidéo en un leader mondial du divertissement et des services interactifs. En reconnaissance de sa contribution et de ses réalisations au sein de l'industrie du jeu vidéo, Madame Burgess-Quémard s'est notamment vu remettre le prix de "Femme de l'Année 2018", décerné par l'organisation Women in Games.