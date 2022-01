Ubisoft : va lancer un service d'abonnement sur Xbox

(Boursier.com) — Ubisoft va lancer prochainement Ubisoft+, son service d'abonnement sur Xbox. Ubisoft+ permet aux joueurs d'accéder à plus de 100 jeux Ubisoft -dont les dernières sorties, les DLC et les titres phares de l'éditeur- et à des récompenses telles que des objets cosmétiques, des boosters et d'autres avantages en jeu. Ubisoft+ est actuellement disponible sur PC, Stadia et Amazon Luna, et le sera bientôt sur Xbox.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction sur le Xbox Game Pass et le PC Game Pass

L'entreprise annonce également qu'elle proposera Rainbow Six Extraction, son FPS tactique en coopération offrant une toute nouvelle expérience PVE en équipe aux millions de joueurs de l'univers Rainbow Six et au-delà, aux membres du Xbox Game Pass et du PC Game Pass, lors du lancement du jeu le 20 janvier. "En rendant Rainbow Six Extraction disponible sur le Xbox Game Pass et sur le PC Game Pass dès son lancement, nous montrons que nous croyons fermement à la proposition de valeur et aux choix que les services d'abonnement offrent aux joueurs " déclare Chris Early, Senior Vice President of Strategic Partnerships and Business Development, Ubisoft. "Le lancement de Rainbow Six Extraction via le Xbox Game Pass et le PC Game Pass n'est qu'un début. A terme, nous proposerons le service d'abonnement Ubisoft+ aux joueurs sur Xbox afin qu'ils puissent profiter de l'intégralité de notre bibliothèque Ubisoft+, comprenant tous les nouveaux jeux, sur leurs consoles".

Rainbow Six Extraction s'appuie sur tous les éléments de gameplay tactique introduits dans Rainbow Six Siege, qui sera disponible pour les membres du PC Game Pass et du Xbox Game Pass Ultimate à partir du 20 janvier. Sa disponibilité sur le Xbox Game Pass sera prolongée.