Ubisoft : va développer un jeu Star Wars

(Boursier.com) — Ubisoft gagne désormais plsu de 6% à 85,4 euros à Paris, dopé par une information de 'Wired'. Le magazine américain indique que le groupe des frères Guillemot va développer un jeu vidéo ouvert Star Wars en partenariat avec Lucasfilm Games. Le titre sera plus exactement développé par Massive Entertainment, filiale d'Ubisoft. Ce sera ainsi la première fois qu'une société extérieure à EA produit un jeu Star Wars depuis l'acquisition de Lucasfilm par Disney en 2012, mettant ainsi fin à près de huit ans d'exclusivité.

Wired précise que le développement de ce nouveau titre est encore à un stade très précoce. Massif recrute encore pour le projet et les détails sont donc rares. Julian Gerighty, directeur de The Division 2 et The Crew, sera totuefois le directeur créatif du jeu, et le titre utilisera le moteur de Snowdrop de Massive.

Confirmant cette information, Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d'Ubisoft, affirme : "c'est le début d'une collaboration de long terme avec Disney et Lucasfilm Games, et nous sommes heureux de travailler main dans la main pour enrichir l'incroyable héritage de Lucasfilm avec un jeu qui saura ravir les fans".