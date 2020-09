Ubisoft va créer 2 jeux en réalité virtuelle en partenariat avec Oculus

Ubisoft va créer 2 jeux en réalité virtuelle en partenariat avec Oculus









Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Dans le cadre de la conférence Facebook Connect, Ubisoft a annoncé le développement de deux nouveaux jeux qui seront disponibles en exclusivité sur la plateforme Oculus. Inspirés des franchises Assassin's Creed et Tom Clancy's Splinter Cell, ces deux jeux feront voyager les joueurs dans leurs univers à travers une expérience immersive unique en réalité virtuelle.

Le développement des jeux Assassin's Creed et Tom Clancy's Splinter Cell en réalité virtuelle sera mené par le studio d'Ubisoft Red Storm Entertainment en collaboration avec Ubisoft Reflections, Ubisoft Düsseldorf et Ubisoft Mumbai. Ces deux jeux seront créés spécifiquement pour la plateforme Oculus et incluront des éléments caractéristiques, plébiscités par les fans, de chacune des deux franchises.

En créant des jeux en réalité virtuelle pour Assassin's Creed et Tom Clancy's Splinter Cell, Ubisoft continue d'innover dans ce secteur en pleine croissance. Pionnier sur le marché des nouvelles technologies, Ubisoft développe des expériences en réalité virtuelle depuis 2016 avec des titres tels qu'Eagle Flight, Werewolves Within et Star Trek Bridge Crew, tous disponibles sur la plateforme Oculus.