Ubisoft : une visibilité améliorée ?

(Boursier.com) — Ubisoft reperd plus de 2% ce lundi à 26,50 euros après son sursaut de vendredi au lendemain de la présentation de ses bons résultats trimestriels et le maintien des prévisions annuelles... La surperformance enregistrée au 2e trimestre et la bonne dynamique actuelle des marques d'Ubisoft renforcent en effet la confiance du management pour le reste de l'année, qui vise toujours une forte croissance du net bookings avec un résultat d'exploitation non-IFRS d'environ 400 ME et ce, sans sortir le grand jeu initialement prévu au cours du 4e trimestre de l'exercice en cours.

L'entreprise a notamment affiché sur son deuxième trimestre fiscal des réservations nettes ("net bookings") de 554,8 millions d'euros, en hausse de 36,6% et supérieures à l'objectif d'environ 350 millions d'euros fixé auparavant.

Brokers rassurés

Cette bonne surprise s'explique par des revenus beaucoup plus importants du back-catalogue (+37% - surperformance sous-jacente et monétisation via des partenariats - forte croissance de Rainbow Six Siege), par le succès de The Crew Motorfest et par des pré-livraisons avancées pour Assassin's Creed Mirage, a souligné Oddo BHF. Cette publication améliore la visibilité sur le dossier, permettant au broker de relever son objectif de 27 à 30 euros. Ce dernier reste néanmoins 'neutre' sur la valeur (historique mouvementé, forte intensité concurrentielle, pouvoir d'achat réduit pour les joueurs).

Cowen estime pour sa part que les réservations du trimestre clos ont "fait exploser" ses estimations et celles du consensus en raison des accords sur les titres du catalogue et de l'accélération "impressionnante" de "Rainbow Six Siege". Il faut néanmoins rester prudent quant à la capacité de l'entreprise à exécuter ses tâches de manière cohérente...

Morgan Stanley voit "beaucoup de points positifs" dans ces résultats, notamment le record des réservations nettes au premier semestre... La banque affirme que le programme de coûts sur la bonne voie (jusqu'à présent) est le "plus gros prix". Toutefois, les moteurs de l'inflexion du back-catalogue restent opaques et un troisième jeu majeur a été repoussé à l'exercice 2025. MS voit néanmoins une "opportunité" pour Ubisoft alors qu'il tente de faire pivoter son activité, mais note un marché concurrentiel et un récent historique "faible".

Potentiel de revalorisation

JP Morgan considère pour sa part que le maintien des prévisions donne "une impression favorable compte tenu de la faiblesse récente du cours de l'action, de l'importance du catalogue et des accords de licence inattendus soulignant la force de la propriété intellectuelle d'Ubisoft. (Les prévisions) compensent par ailleurs la déception liée au retard dans la publication du nouveau titre, et aux prévisions sans beaucoup d'ambition pour le troisième trimestre". Pour TP ICAP Midcap ('achat'), ces excellents éléments confirment sa confiance dans le groupe et son potentiel de revalorisation à court terme, tandis que Stifel 'conserve' Ubisoft Entertainment avec un objectif relevé de 26 à 27 euros...