Ubisoft : une semaine 100% rouge !

(Boursier.com) — Ubisoft a encore souffert cette semaine. En baisse de près de 10% sur cinq séances, l'éditeur de jeux vidéo affiche la plus mauvaise performance du SBF120 sur la période, mais aussi depuis le premier janvier (-29%). Le groupe des frères Guillemot est resté plombé par son récent warning. Le titre a également subi les foudres de HSBC qui a abaissé sa recommandation à 'conserver' tout en coupant son objectif de 48 à 21 euros. Les attentes envers Ubisoft ont été 'réinitialisées' à la suite de l'avertissement sur les bénéfices de la société la semaine dernière, mais ses profits semblent toujours menacés par de nouveaux retards et annulations de jeux, affirme HSBC. La décote d'Ubisoft reflète son pipeline de jeux, des risques d'exécution et des titres principaux moins populaires que ceux des autres studios, détaille l'analyste.

JP Morgan avait dégradé, la semaine passée, la valeur à 'neutre', citant "une faiblesse macroéconomique, un environnement sectoriel difficile et le manque de visibilité concernant le calendrier des sorties et leur succès potentiel".

"L'avertissement sur les bénéfices met en évidence une incertitude considérable quant aux perspectives de ventes au cours des 12 à 24 prochains mois et nous nous attendons à ce que cela renforce la prudence des investisseurs vis-à-vis du secteur et conduise à une forte correction du cours de l'action à court terme", écrivaient de leur côté les analystes de Credit Suisse.