Ubisoft : une nouvelle semaine éprouvante

(Boursier.com) — Nouvelle baisse appuyée pour Ubisoft cette semaine qui a perdu 11% depuis lundi et 15% depuis le 1er janvier, de retour sur un plancher d'un an, sous les 20 euros... Parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs reste neutre sur le dossier avec un objectif ajusté de 27 à 24 euros. Cantor Fitzgerald avait auparavant débuté le suivi du titre avec un avis 'neutre' et une cible de 25 euros. Le broker voyait un potentiel de hausse limité à court terme sur les estimations du consensus et estimait que l'éditeur de jeux vidéo semble cher par rapport à ses pairs sur certains indicateurs. L'analyste est cependant positif sur les perspectives à long terme alors qu'Ubisoft progresse dans sa stratégie axée sur les franchises principales et les 'méga-marques', mais affirme qu'il lui reste encore "beaucoup de travail à faire"...

La SocGen avait de son côté réitéré son avis 'vendre' avec un objectif de 19 euros.