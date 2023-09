Ubisoft : une carte maîtresse ?

(Boursier.com) — Ubisoft reperd près de 2% à 28,50 euros ce vendredi à Paris, mais conserve un gain hebdomadaire de 2,5%, alors que Morgan Stanley a débuté le suivi du groupe de jeux vidéo avec un avis 'pondération en ligne' et un cours cible de 31,5 euros. JP Morgan avait auparavant ajusté le curseur de 25 à 26 euros, tout en restant 'neutre' sur le dossier, tandis qu'Oddo BHF avait déjà refait le point sur le titre après l'annonce de l'acquisition des droits streaming des jeux d'Activision (hors EEE) pour les titres passés et lancés dans les 15 ans à venir... Le broker notait que l'offre de contenu du groupe français va être significativement augmentée (Activision a réalisé l'année dernière un CA de 8,5 Mds$ vs 1,7 MdE pour Ubisoft), notamment avec l'énorme franchise Call of Duty qui pourra rejoindre son service de jeux par abonnement Ubisoft+ et également être commercialisée auprès d'autres acteurs (y compris Microsoft qui devra alors rémunérer Ubisoft...). Par ailleurs, Ubisoft a souligné le caractère rentable de l'investissement tout en précisant ne pas avoir besoin de lever de l'argent...

Reste que pour être un "game changer", cet accord nécessite un fort développement du "cloud gaming" qui reste embryonnaire pour l'instant, et avant tout, le feu vert des autorités antitrust britanniques au rachat d'Activision par Microsoft.

Dans l'attente de la validation de cet accord et d'y voir plus clair sur le développement de ce segment de marché, le parcours boursier des prochains mois dépendra surtout de la demande pour les jeux lancés par Ubisoft (10 annoncés au total d'ici la fin de l'exercice en mars prochain à commencer par X-Defiant et The Crew Motorfest en septembre et Assassin's Creed Mirage et Just Dance en octobre), a souligné Oddo BHF.

Après une période particulièrement compliquée et au regard d'un environnement économique et concurrentiel particulièrement "challenging", l'analyste préférait rester 'neutre' avec un objectif de 27 euros.

Porte d'entrée

L'expertise d'Ubisoft en matière de développement de services en ligne et de distribution, ainsi que ses relations avec les fournisseurs de streaming, permettront aux joueurs d'accéder plus facilement aux jeux qu'ils aiment, qu'ils soient d'Ubisoft ou d'Activision Blizzard... Ubisoft+ continuera à enrichir son catalogue en permettant aux joueurs de jouer sur plusieurs plateformes, notamment sur PC, Xbox et Amazon Luna avec un seul abonnement à Ubisoft+ Multi Access, et sur la PlayStation avec Ubisoft+ Classics.

"Nous sommes déterminés à offrir des expériences extraordinaires à nos joueurs où qu'ils choisissent de jouer", a expliqué Chris Early, Senior Vice President, Strategic Partnerships and Business Development chez Ubisoft. "Au cours des 15 dernières années, nous avons construit et développé notre écosystème de services en ligne et de distribution pour en faire l'un des plus complets de l'industrie. L'accord conclu aujourd'hui donnera aux joueurs encore plus de possibilités pour jouer à certaines des plus grosses licences de jeux de l'industrie".

"L'accord renforcerait le service de jeux dans le cloud d'UBI, Ubisoft+, faisant de son offre de contenus l'une des plus attractives du marché, et lui donnerait le droit d'octroyer sous licence le contenu d'Activision à d'autres services de streaming", a expliqué Daniel Kerven, analyste chez JPMorgan. Ce dernier précise que le cloud gaming représente actuellement une taille relativement petite du marché, avec moins de 5%, mais qu'il pourrait devenir une plate-forme importante pour les jeux à l'avenir...