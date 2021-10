Ubisoft : un rendez-vous à haut risque ?

(Boursier.com) — Ubisoft cède 2,6% à 44 euros à l'approche de sa publication semestrielle, jeudi soir après la clôture des marchés, alors que, sans attendre, Morgan Stanley a abaissé son objectif de cours de 80 à 70 euros, tout en restant à 'surpondérer'. Webush ne vise plus quant à lui que 67 euros avec un avis maintenu malgré tout à 'surperformer'. Pour sa part, Oddo BHF se veut prudent en amont de cette publication, alors que les inquiétudes sur "Far Cry 6" posent la question du maintien des guidances annuelles... Le broker souligne que la revue des critiques et les informations disponibles sur Internet (notamment en provenance de la plateforme Twitch) n'incitent pas à l'optimisme, d'autant qu'il n'y a eu aucun communiqué de presse de la société à la suite du lancement (contrairement à la version précédente).

Compte tenu des interrogations persistantes sur la qualité du line-up de jeux (d'autant que la productivité des équipes est moindre en télétravail et que des salariés clés sont partis suite à l'affaire des harcèlements), le courtier a réduit ses prévisions de RN de 10% en moyenne sur les 3 prochains exercices et a ramené sa cible de 60 à 50 euros... En cette période de transition, il maintient sa recommandation 'neutre'. Les multiples de valorisation font ressortir une décote de l'ordre de 20% sur les comparables américains Activision, Electronic Arts et Take-Two (beaucoup plus gros et profitables). Quant à l'attrait spéculatif du dossier (nombreuses opérations M&A dans le secteur), il ne peut être suffisant pour que l'analyste change d'opinion sur la valeur...