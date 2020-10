Ubisoft : un partenariat original avec Reebok

Ubisoft : un partenariat original avec Reebok









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'occasion de la sortie d'Assassin's Creed Valhalla, le nouvel épisode de la franchise Assassin's Creed, Ubisoft et Reebok annoncent leur partenariat et la création d'une collection capsule exclusive, qui comprendra des sneakers, des vêtements ainsi que des accessoires inspirés de l'univers viking. Cette collection est composée de 3 modèles de chaussures différents aux couleurs inédites, inspirées des couleurs chatoyantes des aurores boréales : la Zig Kinetica ; la Club C Revenge ; la Classic Leather Legacy. La collection comprendra également 2 modèles de hoodies, une casquette et des chaussettes assorties. Chaque pièce de cette collection sera marquée du logo Assassin's Creed Valhalla x Reebok, créé pour l'occasion, et fera figurer des symboles emblématiques des Vikings tels que des corbeaux et des haches, références directes à la mythologie nordique.

La collection sera disponible en exclusivité sur le site Reebok.com à partir du 7 novembre et dans une sélection de magasins dès le 11 novembre.

Rappelons qu'Assassin's Creed Valhalla sera disponible dans le monde entier le 10 novembre, sur Xbox Series, Xbox One, PlayStation4, sur PC via l'Epic Games Store et l'Ubisoft Store, ainsi que sur Uplay+, le service d'abonnement d'Ubisoft et Stadia. Assassin's Creed Valhalla sortira également sur PlayStation5 dès le lancement de la console le 12 novembre.