Ubisoft : un exercice record mais une semaine à oublier

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Ubisoft a vécu une semaine difficile en bourse avec un titre qui affiche une baisse hebdomadaire de près de 14%, la plus mauvaise performance sur le SBF120. Malgré un exercice 2020-2021 record, les investisseurs ont sanctionné des objectifs jugés décevants. L'éditeur de jeux-vidéo anticipe sur sa nouvelle année fiscale une croissance à un chiffre du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 420 et 500 ME.

Pour son exercice clos au 31 mars, qui a profité des mesures de confinement liées à la crise de COVID-19, le groupe a vu ses réservations nettes bondir de 46,1% à 2,2 milliards d'euros, en ligne avec ses objectifs révisés en février dernier. Son résultat opérationnel non-IFRS est ressorti à 473,3 millions d'euros contre 34,2 ME un an auparavant.

Citi évoque des résultats au T4 légèrement inférieurs aux attentes et qualifie les prévisions de faibles mais souligne qu'elles ne recouvrent pas exactement le même périmètre que celui retenu pour le résultat de l'exercice précédent. La banque américaine estime que la publication d'Ubisoft pourrait conforter dans un premier temps la prudence des investisseurs à l'égard du titre mais dit voir de la place pour un dépassement des objectifs fixés et reste à l''achat' sur la valeur.

Alors que le management anticipe des revenus moins importants qu'escompté à la suite d'un nouveau décalage de jeu AAA et que les dépenses R&D continuent d'augmenter fortement, la stratégie d'Ubisoft apparaît plus risquée que jamais, affirme de son côté Invest Securities.