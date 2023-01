Ubisoft : un début d'année catastrophique

(Boursier.com) — Renault rit pendant qu'Ubisoft pleure. Si le constructeur automobile affiche un impressionnant gain de plus de 18% depuis le premier janvier, l'éditeur de jeux vidéo connaît pour sa part un début d'année catastrophique et évolue sur un plancher d'un an. En baisse de 2,4% à 23,25 euros à la mi-journée, le groupe créé par les frères Guillemot aligne une cinquième séance consécutive dans le rouge et porte ses pertes depuis le début de l'exercice à 12%. Une performance qui vaut à Ubisoft la dernière place du SBF120...

La SocGen a repris la couverture du dossier en le dégradant à 'conserver' avec une cible coupée par deux à 25 euros. Le marché est désormais très partagé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 10 analystes sont 'positifs', 14 sont 'neutres' et 1 est à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 42,6 euros.