Ubisoft : un analyste assomme le titre

(Boursier.com) — Ubisoft retombe de 2,4% à 18,7 euros à la mi-journée à Paris, au plus bas depuis 2015. L'actualité autour de l'éditeur de jeux vidéo est marquée par une note de Jefferies qui a dégradé le dossier d''acheter' à 'sous-performer' tout en coupant son objectif de 52 à 17 euros. Selon le broker, l'action est aux premiers stades d'un cycle de dégradation. La société subit également une pression croissante alors que l'inflation pousse les consommateurs vers des titres moins chers et 'free-to-play'. Le mantra actuel de l'entreprise, "nous vous promettons que les choses iront vraiment bien au cours de l'exercice 24", est peu susceptible, selon le courtier, "d'inciter les acheteurs à revenir" compte tenu de l'histoire récente de l'entreprise en matière de promesses excessives et de " sous-livraison ". L'analyste pense également qu'Ubisoft a fait trop grossir sa base de coûts, avec une multiplication par deux de ses employés au cours des cinq dernières années.