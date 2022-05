Ubisoft : Ubisoft+ sera disponible sur les plateformes PlayStation

(Boursier.com) — Ubisoft apportera son offre d'abonnement Ubisoft+ à la plateforme PlayStation. Ubisoft+ propose plus de 100 jeux, dont des jeux classiques, des éditions premium, des packs de contenu supplémentaires et des récompenses.

Ubisoft+ est actuellement disponible sur PC, Stadia et Amazon Luna, et sera désormais accessible sur PlayStation et Xbox.

Ce nouvel abonnement sera lancé à partir du 24 mai. Il propose une sélection de jeux populaires -Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy's The Division et For Honor- ainsi que des jeux classiques appréciés comme Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 4, STEEP, South Park : The Fractured but Whole, The Crew 2, Trials Rising, Watch_Dogs...

Le catalogue Ubisoft+ Classics pour PlayStation comptera jusqu'à 27 titres au lancement et passera à plus de 50 jeux d'ici la fin de 2022. D'autres jeux viendront compléter cette sélection.

"Avec Ubisoft+ Classics, nous offrons aux joueurs PlayStation une autre façon de profiter des jeux Ubisoft sur leurs consoles", déclare Chris Early, vice-président senior des partenariats chez Ubisoft.

Ubisoft+ Classics sera dans un premier temps disponible avec les abonnements PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium.

Ubisoft+ Classics sera disponible avec PlayStation Plus le 24 mai en Asie (le 2 juin au Japon), le 13 juin en Amérique du Nord et du Sud et le 23 juin en Europe.