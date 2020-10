Ubisoft : très attendu demain

(Boursier.com) — Ubisoft fait partie de la longue liste des sociétés qui publieront leurs derniers comptes trimestriels demain. L'éditeur de jeux vidéo sera particulièrement suivi alors qu'il évolue dans une industrie qui profite clairement des mesures de restrictions mises en place à travers le monde pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Alors que les analystes s'attendent à ce que le groupe dépasse sa guidance de 'net bookings' d'environ 290 ME au deuxième trimestre (consensus de 313,7 ME), ils seront particulièrement attentifs à tout changement des prévisions pour l'année (réservations nettes pour le moment anticipées entre 2,35 milliards d'euros et 2,65 MdE avec un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 400 et 600 ME.). Tout autant que les résultats passés, l'attention des investisseurs se portera principalement sur les annonces des prochaines sorties de jeux AAA prévus pour le reste de l'année.