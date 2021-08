Ubisoft trébuche, avec Take-Two et la Chine

(Boursier.com) — Ubisoft rend 3,4% désormais à 51,7 euros, alors que le secteur des jeux vidéo souffre ce mardi en bourse. Les craintes essentielles concernent une régulation accrue de Pékin sur le compartiment. Il s'agit en effet d'encourager en Chine "un usage raisonnable des produits électroniques" par les étudiants et de lutter ainsi contre l'addiction aux jeux en ligne chez les jeunes. Les opérateurs prennent par ailleurs connaissance de chiffres mitigés de l'un des principaux éditeurs américains, Take-Two.

Take-Two Interactive a battu le consensus de profits et de revenus sur le trimestre clos, mais le groupe a par ailleurs dévoilé une guidance quelque peu décevante pour le second trimestre fiscal. Les revenus du T2 sont anticipés entre 815 et 865 millions de dollars sur une base ajustée, contre un consensus de 868 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,20 et 1,30$, contre 1,24$ de consensus. Pour le premier trimestre, le groupe a réalisé des revenus ajustés de 711 M$ à comparer à un consensus de 684 M$. Le bpa ajusté a été de 1,01$ contre 90 cents de consensus de marché... Pour l'exercice, Take-Two a confirmé sa guidance de revenus allant de 3,2 à 3,3 milliards de dollars, ce qui traduirait un déclin, pour un bpa ajusté allant de 3,75 à 4$.