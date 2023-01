Ubisoft : The Crew Motorfest sortira en 2023

(Boursier.com) — Ubisoft annonce que sa franchise The Crew va entrer dans une nouvelle ère grâce à son prochain opus : The Crew Motorfest. Le jeu de course sera en effet disponible en 2023 sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series XS et Xbox One, ainsi que sur PC via Ubisoft Store, l'Epic Games Store et Ubisoft+, le service d'abonnement d'Ubisoft.

D'ailleurs, certains des joueurs les plus impliqués sur la licence pourront prendre le volant dès ce mercredi 1er février, en participant au programme Insider. Ce test fermé, divisé en plusieurs phases, permettra à l'équipe de développement d'Ubisoft Ivory Tower de recueillir les retours des joueurs afin de garantir une expérience optimale au lancement du jeu et au-delà. La première phase du programme Insider sera limitée au PC afin de permettre des itérations plus rapides. Le test fermé accueillera les joueurs consoles lors des phases finales de test.