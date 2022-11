Ubisoft : succès du placement d'OCEANEs

(Boursier.com) — Ubisoft a réalisé avec succès le placement d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (" OCEANEs ") à échéance 2028 par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés. Le produit net de l'Émission financera les besoins généraux de la Société, et permettra notamment d'accroitre la flexibilité financière et de refinancer la dette existante.

Frédérick Duguet, Directeur Financier d'Ubisoft, a déclaré: "le succès de cette émission d'OCEANEs, avec une prime d'émission au-dessus et un rendement à maturité en-dessous des fourchettes de lancement, illustre la confiance des investisseurs dans nos opportunités de création de valeur à long terme. Nous sommes ravis de permettre aux investisseurs existants et nouveaux de participer à la croissance future d'Ubisoft".

Les Obligations auront une valeur nominale unitaire de 100.000 euros, seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles ou existantes d'Ubisoft et porteront un taux d'intérêt annuel de 2,375%, payable annuellement à terme échu le 15 novembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 15 novembre 2023. Tencent, qui a récemment annoncé détenir directement une participation d'environ 5,5% du capital social de la Société, a souscrit à l'Émission pour un montant de 23,5 ME, représentant 5% du montant nominal de l'Émission.

Le prix de conversion/d'échange des Obligations a été fixé à 39,4563 euros, correspondant à une prime de 47,5% au-dessus du cours de référence. Le cours de référence est de 26,75 euros et correspond au prix par Action fixé dans le cadre du placement accéléré simultané d'Actions organisé par les Coordinateurs Globaux Associés pour faciliter la constitution par certains souscripteurs des Obligations d'une couverture de leur exposition aux Actions sous-jacentes auxdites Obligations.

Dans le cadre du Placement Simultané d'Actions, environ 3,1 millions d'Actions ont été allouées, dont 929.000 Actions allouées à Tencent. La date prévue pour le règlement-livraison du Placement Simultané d'Actions est le 10 novembre 2022. La Société ne recevra aucun produit du Placement Simultané d'Actions. Le Placement Simultané d'Actions a été réalisé par voie d'offre au public, en France et hors de France, destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés.

A titre illustratif, sur la base de l'Émission d'un montant nominal de 470 millions d'euros, du prix de conversion/d'échange de 39,4563 euros, avant dilution liée aux mécanismes d'actionnariat salarié mis en place par la Société (options de souscription, attribution gratuite d'actions et actions de préférence) et dans l'hypothèse où la Société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles en cas d'exercice du Droit de Conversion/Échange, la dilution serait d'environ : 9,5% du capital social existant dans l'hypothèse d'un remboursement intégral au pair des OCEANEs arrivant à échéance en 2024 ; 13% du capital social existant dans l'hypothèse d'une conversion intégrale en actions nouvelles des Obligations Existantes.