Ubisoft : succès de l'émission obligataire d'un montant de 494,5 millions d'euros

(Boursier.com) — Ubisoft a réalisé avec succès le placement d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes à échéance 2031 par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés pour un montant nominal de 494,5 millions d'euros. Le produit net de l'Émission financera les besoins généraux de la Société, l'accroissement de la flexibilité financière et le refinancement de la dette existante incluant le refinancement partiel des OCEANEs en circulation venant à échéance le 24 septembre 2024 (ISIN : FR0013448412) pour un montant maximum de 250 millions d'euros de valeur nominale.

Frédérick Duguet, Directeur Financier d'Ubisoft, a déclaré : "le succès de cette obligation convertible, d'une maturité de 8 ans, une première pour Ubisoft et une première depuis mai 2019 pour un émetteur européen non noté, couplé à un coupon de 2,875% et une prime de conversion de 47,5%, souligne la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit d'Ubisoft ainsi que dans son potentiel de création de valeur à long terme".

Les Obligations auront une valeur nominale unitaire de 100.000 euros, seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles ou existantes d'Ubisoft et porteront un taux d'intérêt annuel de 2,875%, payable semi-annuellement à terme échu le 5 juin et le 5 décembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 5 juin 2024.