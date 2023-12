Ubisoft : sous pression, la Chine inquiète à nouveau

(Boursier.com) — Début de séance compliqué pour Ubisoft qui tente néanmoins de contenir ses pertes après avoir perdu jusqu'à 8% à l'ouverture du marché parisien. La pression vendeuse sur l'éditeur de jeux vidéo est à relier à une information venant de Chine dans la mesure où Pékin a dévoilé une série de nouvelles mesures visant à réprimer les pratiques qui encouragent les joueurs à dépenser plus d'argent et de temps en ligne. Entre autres choses, elles incluent une interdiction des récompenses pour les connexions fréquentes, les duels de joueurs forcés et une vague interdiction de tout contenu considéré comme violant les secrets d'État, rapporte 'Bloomberg'.

L'administration de Xi Jinping cherche à lutter contre la dépendance aux jeux vidéo, accusant le divertissement en ligne d'être responsable de la montée de la myopie chez les jeunes, voire de divers maux allant du chômage au faible taux de natalité.

Les informations du jour suggèrent que Pékin se prépare donc à lancer une nouvelle répression contre la plus grande arène de jeux mobiles au monde après avoir pourtant montré une certaine bienveillance vis-à-vis de l'industrie au cours des derniers mois. En Bourse, Tencent, principal actionnaire d'Ubisoft, a chuté de 16%, essuyant sa plus forte baisse quotidienne depuis 2008, tandis que son plus petit rival NetEase a plongé de 28%.

"Il est difficile de quantifier l'impact à ce stade, mais le projet de règles soulève des inquiétudes quant aux perspectives de monétisation des sociétés de jeux", affirme à l'agence Daisy Li, gestionnaire de fonds chez EFG Asset Management HK. "Avec les règles, le comportement des joueurs pourrait changer et le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens des entreprises pourraient en prendre un coup".