Ubisoft : sortie mondiale de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sur Nintendo Switch

(Boursier.com) — Ubisoft annonce que Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est désormais disponible dans le monde entier en exclusivité sur Nintendo Switch.

Les joueurs vont pouvoir rejoindre Mario et les Lapins Crétins dans leur lutte contre Cursa, une entité cosmique maléfique qui souhaite plonger la galaxie dans le chaos.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est disponible en 3 éditions : Standard, Cosmique et Gold, en exclusivité sur Nintendo Switch. L'édition Gold comprendra le Season Pass pour les joueurs qui souhaiteront prolonger leur aventure.