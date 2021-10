Ubisoft : sortie de Riders Republic

(Boursier.com) — Riders Republic d'Ubisoft est désormais disponible sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series XS, Xbox One, sur Stadia et sur PC via Ubisoft Connect et l'Epic Games Store.

Les joueurs pourront également souscrire à un abonnement Ubisoft+ sur PC, Stadia et Amazon Luna dès son lancement en France.

Développé par Ubisoft Annecy, Riders Republic invite les joueurs à rejoindre un immense terrain de jeu multijoueur et exaltant dans lequel ils ressentiront le frisson provoqué par les sports de plein air, dans un monde ouvert densément peuplé. Les joueurs pourront se retrouver, s'affronter et effectuer leurs meilleurs tricks à travers les célèbres parcs nationaux américains en profitant d'un large éventail de sports différents incluant le vélo, le ski, le snowboard, le vol en wingsuit ou en rocket-wings.

Les joueurs pourront faire équipe avec ou contre leurs amis et profiter de modes de jeu multijoueur. Riders Republic leur permettra de traverser certains des paysages époustouflants des Etats-Unis. Les parcs nationaux américains tels que le Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain et Grand Teton ont tous été fidèlement reproduits afin de créer le meilleur des parcs sportifs.

Riders Republic est un jeu cross-plateforme et cross-gen, ce qui permettra aux joueurs de vivre pleinement l'expérience multijoueur et de jouer avec leurs amis et d'autres adversaires sur toutes les plateformes. Ubisoft indique que les joueurs qui achèteront Riders Republic sur Xbox One ou PlayStation4 pourront mettre leur jeu à niveau vers la version next-gen sans frais supplémentaire sur Xbox Series XS et PlayStation5. De plus, les joueurs ayant participé à la Semaine d'Essai pourront reprendre leur progression là où ils se sont arrêtés.