Ubisoft : sortie de la série de podcasts documentaires 'Baghdad Soundwalks'

(Boursier.com) — Ubisoft annonce la sortie sur toutes les plateformes d'écoute du 1er épisode de 'Baghdad Soundwalks', une nouvelle série de podcasts documentaires. La nouvelle série de Podcasts dédiée à Assassin's Creed Mirage est désormais disponible sur toutes les plateformes d'écoute.

Les auditeurs seront plongés au coeur du prochain jeu de la franchise 'Assassin's Creed', 'Assassin's Creed Mirage' et bénéficieront d'une expérience audio immersive leur permettant de découvrir la vie dans les rues de Bagdad au 9ème siècle. Les auditeurs en apprendront plus sur le califat abbasside, l'architecture, la science, l'art et l'économie de la ville.

Egalement, 'Figures of Baghdad' sortira à la fin du mois d'octobre. Les auditeurs découvriront la vie de dix personnages historiques apparaissant dans Assassin's Creed Mirage.

Chaque épisode hebdomadaire de cette série durera 15 minutes et sera disponible dans le monde entier en anglais et en allemand.