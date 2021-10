Ubisoft : sortie de 'Discovery Tour: Viking Age'

(Boursier.com) — Ubisoft annonce que le 'Discovery Tour: Viking Age', l'expérience éducative permettant de découvrir l'Histoire et la culture viking, est disponible. Le Discovery Tour: Viking Age est accessible gratuitement pour les détenteurs du jeu Assassin's Creed Valhalla sur les mêmes plateformes que le jeu principal.

La version PC en achat séparé du Discovery Tour: Viking Age sera en vente sur Ubisoft Connect et sur l'Epic Games Store. Les joueurs peuvent également s'inscrire sur Ubisoft+ sur PC pour y jouer. De plus, le Discovery Tour sera disponible en achat séparé en 2022 sur Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation4, PlayStation5, Google Stadia et Amazon Luna dès son lancement en France.

Après le Discovery Tour: Ancient Egypt et le Discovery Tour: Ancient Greece, le Discovery Tour: Viking Age est le tout nouveau chapitre de cette expérience éducative basée sur les mondes créés pour Assassin's Creed. Dépourvu de violence et adapté à toutes les audiences, tous les joueurs pourront s'y plonger pour découvrir l'Histoire, les traditions et les personnages emblématiques vikings et anglo-saxons de l'époque. Le Discovery Tour: Viking Age a été développé en étroite collaboration avec des historiens, des archéologues et des universitaires de renom. Le jeu est une source d'informations fiable pour tous ceux cherchant à en savoir plus cette période historique.

Le Discovery Tour: Viking Age offre aux fans d'Assassin's Creed, 11 récompenses exclusives à débloquer dans le jeu principal, 25 vidéos "Behind The Scene" sur le développement de Assassin's Creed Valhalla ainsi que 24 personnages pour explorer le jeu.

En outre, Ubisoft s'associe avec l'université de McGill sur des subventions de Mitacs pour développer des guides pédagogiques qui proposeront des activités personnalisées et des conseils pour tirer le meilleur parti des Discovery Tour dans un contexte éducatif. Le premier guide pédagogique, consacré au Discovery Tour: Ancient Greece, est disponible sur le site des Discovery Tour.