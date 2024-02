Ubisoft : 'Skull and Bones' est disponible

(Boursier.com) — Ubisoft a annoncé que 'Skull and Bones' était désormais disponible sur Ubisoft+, PlayStation5, Xbox Series XS, sur PC via Ubisoft Store, Amazon Luna, GeForce Now et Epic Games Store.

Dans Skull and Bones, "les joueurs pourront parcourir des mers inexplorées à la recherche de défis, de compétition et de ressources".

'Skull and Bones' trouve son inspiration dans le second âge d'or de la piraterie au coeur de l'océan Indien. Un essai gratuit est disponible, permettant aux joueurs de profiter du jeu pendant 8h, sans restriction. Tous les objets débloqués et la progression seront sauvegardés lors de l'achat du jeu...