Ubisoft : septième séance de baisse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La mauvaise passe boursière se poursuit pour Ubisoft qui perd encore 2% à 66,6 euros ce mardi, alignant une septième séance consécutive dans le rouge. Sanctionné après l'annonce de résultats annuels déficitaires et une guidance 2020-2021 jugée trop prudente par les opérateurs, l'éditeur de jeux-vidéo fait cette fois parler de lui pour s'être attaqué aux géants Google et Apple.

En cause, la distribution par les deux colosses américains du jeu Area F2, via leur 'store' respectif. Un opus développé par le groupe chinois Ejoy, une filiale d'Alibaba, que le groupe des frères Guillemot voit comme une copie quasi conforme d'un de ses titres phares, 'Rainbow Six Siege'. Dans une plainte déposée auprès de la justice californienne, Ubisoft affirme que "presque tous les aspects d'AF2 sont copiés de "R6S", de l'écran de sélection du personnage à celui des scores, et tout ce qu'il y a entre les deux".

Ubisoft demande ainsi à la Justice d'ordonner à Apple et Google de retirer le jeu de leur catalogue ainsi qu'une "réparation financière".