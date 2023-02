(Boursier.com) — Ubisoft se stabilise au-dessus des 20 euros en fin de séance à Paris ce mercredi, alors que Berenberg a, à son tour, coupé son objectif de 42 à 23 euros sur le dossier avec un avis à 'conserver'. L'éditeur de jeux a annoncé que sa franchise "The Crew" allait entrer dans une nouvelle ère grâce à son prochain opus : "The Crew Motorfest". Le jeu de course sera en effet disponible en 2023 sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series XS et Xbox One, ainsi que sur PC via Ubisoft Store, l'Epic Games Store et Ubisoft+, le service d'abonnement d'Ubisoft.

Sous haute pression après les récentes déceptions chiffrées en provenance du groupe, l'actualité autour de l'éditeur de jeux vidéo a été marquée par une succession de notes de brokers très réservées à l'image de celle de Jefferies qui a récemment dégradé le dossier d''acheter' à 'sous-performer' tout en coupant son objectif de 52 à 17 euros. Selon le broker, l'action en serait "aux premiers stades d'un cycle de dégradation". La société subit une pression croissante alors que l'inflation pousse les consommateurs vers des titres moins chers et 'free-to-play'. L'analyste pense également qu'Ubisoft a fait trop grossir sa base de coûts, avec une multiplication par deux de ses employés au cours des cinq dernières années.

Le groupe des frères Guillemot, plombé par son récent warning, n'avait pas pu compter non plus sur l'avis de HSBC qui a abaissé sa recommandation à 'conserver', tout en coupant son objectif de 48 à 21 euros. Les attentes envers Ubisoft ont été 'réinitialisées' à la suite de l'avertissement sur les bénéfices de la société le mois dernier, mais ses profits semblent toujours menacés par de nouveaux retards et annulations de jeux, affirme HSBC. La décote d'Ubisoft reflète son pipeline de jeux, des risques d'exécution et des titres principaux moins populaires que ceux des autres studios, a détaillé l'analyste.

JP Morgan avait aussi dégradé la valeur à 'neutre', citant "une faiblesse macroéconomique, un environnement sectoriel difficile et le manque de visibilité concernant le calendrier des sorties et leur succès potentiel".