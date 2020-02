Ubisoft se renforce en Allemagne

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ubisoft acquiert de 75% de Kolibri Games, un éditeur de 1er plan de jeux mobiles free-to-play et l'un des leaders dans les jeux de type 'idle'. Ubisoft accroît ainsi l'envergure de ses opérations dans cette catégorie en croissance, après l'acquisition de Green Panda Games en 2019. Nous nous renforçons dans les jeux 'idle' avec l'acquisition de Kolibri Games, l'un des leaders du segment dont le jeu phare Idle Miner Tycoon n'a cessé de grandir depuis 2016 , commente Jean-Michel Detoc, Directeur exécutif d'Ubisoft Mobile.

Les accords prévoient qu'Ubisoft puisse porter progressivement sa participation à 100% au cours des 4 prochaines années.

Basé à Berlin en Allemagne, Kolibri Games a développé et publié 'Idle Miner Tycoon', un jeu téléchargé par plus de 104 millions de joueurs dans le monde et qui a bénéficié de plus de 160 mises à jour de contenus additionnels depuis son lancement en 2016. Le studio est composé d'une équipe d'une centaine de talents qui apportera à Ubisoft son savoir-faire reconnu dans le développement de jeux et services live sur mobile.

Cette acquisition a été finalisée le 31 janvier 2020. Il est prévu qu'elle ait un effet relutif sur les résultats d'Ubisoft.