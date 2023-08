Ubisoft s'offre les droits de streaming de 'Call of Duty'

(Boursier.com) — Ubisoft bondit de 4,8% à 28,2 euros à l'ouverture du marché parisien. Il faut dire que l'éditeur de jeux vidéo a signé un accord lui donnant les droits de Cloud Streaming de 'Call of Duty' et de tout autre titre d'Activision-Blizzard actuel ou à venir au cours des 15 années suivant l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Cet accord permettra à Ubisoft de proposer l'accès aux jeux d'Activision Blizzard en "cloud streaming" à un plus grand nombre de joueurs dans le monde entier. Ces droits sont perpétuels.

Ce deal, dont le montant financier n'a pas été dévoilé, permettra ainsi à Ubisoft de continuer à renforcer l'offre de contenu de son service d'abonnement Ubisoft+, ainsi que d'accorder des licences d'accès en streaming au catalogue actuel de jeux d'Activision Blizzard, ainsi que toute nouvelle sortie, aux entreprises de Cloud Gaming, aux fournisseurs de services et aux fabricants de consoles. Cet accord permettra d'élargir les possibilités d'accès pour les joueurs à l'ensemble des services de streaming.

L'expertise d'Ubisoft en matière de développement de services en ligne et de distribution, ainsi que ses relations avec les fournisseurs de streaming, permettront aux joueurs d'accéder plus facilement aux jeux qu'ils aiment, qu'ils soient d'Ubisoft ou d'Activision Blizzard. Ubisoft+ continuera à enrichir son catalogue en permettant aux joueurs de jouer sur plusieurs plateformes, notamment sur PC, Xbox et Amazon Luna avec un seul abonnement à Ubisoft+ Multi Access, et sur la PlayStation avec Ubisoft+ Classics.

"Nous sommes déterminés à offrir des expériences extraordinaires à nos joueurs où qu'ils choisissent de jouer", a déclaré Chris Early, Senior Vice President, Strategic Partnerships and Business Development chez Ubisoft. "Au cours des 15 dernières années, nous avons construit et développé notre écosystème de services en ligne et de distribution pour en faire l'un des plus complets de l'industrie. L'accord conclu aujourd'hui donnera aux joueurs encore plus de possibilités pour jouer à certaines des plus grosses licences de jeux de l'industrie".