Ubisoft : rouge vif après les résultats

(Boursier.com) — Ubisoft décroche de près de 5% à 24,3 euros au lendemain de la confirmation de ses objectifs 2023-2024. L'éditeur de jeux vidéo a affiché une perte opérationnelle non-IFRS de 500,2 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, la plus grosse de son histoire mais en ligne avec l'objectif annoncé en janvier, en raison de la détérioration de l'économie et des retards dans la production de jeux. Il a néanmoins maintenu ses prévisions, évoquant un regain d'intérêt pour les titres à succès.

Le groupe anticipe un net bookings du premier trimestre 2023-24 aux alentours de 240 ME, contre un consensus logé à 332 ME. Sur l'ensemble de l'exercice en cours, le management a confirmé ses objectifs financiers de forte croissance du net bookings et son objectif de résultat opérationnel non-IFRS de l'ordre de 400 ME. La direction a par ailleurs réaffirmé son intention d'intégrer l'intelligence artificielle (IA) générative dans le développement de ses jeux, après avoir présenté en mars "Ghostwriter", un outil d'IA interne conçu pour écrire les premières ébauches de dialogue des personnages non joueur.

Citi ('achat') affirme que les résultats sont "à la fois assez décevants et pourtant encourageants". Les revenus du 4ème trimestre et de l'exercice sont "assez sensiblement" inférieurs aux attentes, mais les tendances d'engagement et les perspectives pour l'exercice en cours sont relativement prometteuses, bien qu'à partir d'une base inférieure. Wells Fargo ('pondération en ligne') déclare que les revenus ont été insuffisants, tandis que les prévisions reflètent un niveau de prudence approprié. Pourtant, la discipline d'exploitation est encourageante et la liste des jeux prévus sur l'exercice 2024 semble solide. Pour TD Cowen ('performance de marché'), "il est temps pour l'entreprise de se tenir debout et de livrer" avec une liste complète de jeux alignés sur 2024, la pression exercée sur la direction pour qu'elle exécute étant "énorme" compte tenu de plusieurs années de déceptions... Morgan Stanley ('surpondérer') estime qu'Ubisoft est toujours une "histoire de démonstration" et qu'un nouveau trimestre sans nouvelles sorties mettra davantage de pression sur l'équipe de direction pour qu'elle respecte son calendrier "ambitieux" pour l'exercice 2024.

Le groupe a publié des résultats sans grande surprise, note enfin TP ICAP Midcap. Les perspectives, bien que positives, restent à confirmer, le groupe donnant rendez-vous le 12 juin pour avoir le détail de line-up, sans contredire de manière franche les rumeurs de décalage de certains jeux, dont l'un des principaux : Assassin's Creed Mirage. Le mouvement de restructuration de coûts est confirmé et déjà enclenché. Il devrait permettre au groupe de générer du cash-flow au niveau opérationnel, génération de cash qui devrait être renforcée par plusieurs potentielles cessions, le groupe ayant indiqué souhaiter se concentrer sur ces actifs " core ". L'analyste est à l''achat' sur le titre avec une cible de 80 euros. Sur les niveaux de valorisation actuelle, le risk-reward semble toujours très positif.