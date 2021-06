Ubisoft : Riders Republic sera disponible le 2 septembre

(Boursier.com) — Dans le cadre d'Ubisoft Forward, sa conférence digitale, Ubisoft annonce que Riders Republic, sa nouvelle franchise multijoueur dédiée à tous les fans de sports de plein air, sera disponible le 2 septembre 2021 sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series XS, Xbox One, Stadia et sur PC via l'Epic Games Store et Ubisoft Store.

Le jeu sera également disponible sur Ubisoft+, le service d'abonnement d'Ubisoft.

Les joueurs peuvent d'ores et déjà s'inscrire pour avoir une chance de participer aux prochaines bêtas.

Développé par Ubisoft Annecy, Riders Republic invite les joueurs à rejoindre un nouveau terrain de jeu multijoueur exaltant où ils ressentiront le frisson provoqué par les sports de plein air, dans un monde ouvert densément peuplé. Les joueurs pourront se retrouver, s'affronter et effectuer leurs meilleurs tricks en profitant d'un large éventail de sports différents incluant le vélo, le ski, le snowboard, le vol en wingsuit ou en rocket wingsuit. Les joueurs pourront faire équipe avec ou contre leurs amis et profiter des différents modes de jeu multijoueur.

Avec le mode carrière les joueurs pourront se faire un nom dans cinq sports différents. Alors qu'ils progresseront dans Riders Republic, les joueurs auront la possibilité de signer avec des sponsors légendaires et de participer aux compétitions sportives les plus renommées, dont le Red Bull Rampage et les X Games. Ils pourront personnaliser leur personnage avec des équipements qui évolueront en fonction de leur progression et choisir chacune de ses particularités. Que les joueurs veuillent devenir des champions de snowboard ou être les plus rapides sur deux roues, tout sera possible.

Riders Republic tirera pleinement profit des améliorations de la nouvelle génération de consoles, fonctionnera avec une résolution ultra haute définition 4K, un 'framerate' de 60 FPS sur Xbox Series XS et Playstation5 et permettra à plus de 50 joueurs de jouer ensemble sur un même écran.

Les joueurs qui achèteront Riders Republic sur Xbox One ou PlayStation4 pourront mettre à niveau leur version du jeu vers la nouvelle génération de consoles sans frais supplémentaires tout en conservant leur progression sur toutes les plateformes grâce à Ubisoft Connect, la solution idéale pour se connecter avec ses amis ou participer à des événements et activités dans le jeu.

Les joueurs souhaitant avoir accès à davantage de contenus sur Riders Republic peuvent d'ores et déjà précommander les Editions Gold incluant le jeu de base et le Year 1, ainsi que le Pass et Ultimate incluant Year 1 Pass et 4 packs de cosmétiques exclusifs (Cosmique, Rainbow, Néon et Skull'n Style). Les fans qui auront précommandé Riders Republic recevront le Bunny Pack qui inclura une tenue de lapin, une tête de lapin bleue et un snowboard arc-en-ciel.