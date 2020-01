Ubisoft : retour du vert

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ubisoft met fin à une série baissière de quatre séances ce lundi à la faveur d'un rebond de 2,9% à 64,1 euros. Oddo BHF a revalorisé le dossier de 65 à 78 euros tout en restant à l''achat'. Morgan Stanley et Jefferies avaient également maintenu leur avis positif sur la valeur vendredi. Selon le consensus Bloomberg, 14 analystes sont désormais à l''achat' sur l'éditeur de jeux-vidéo, 7 sont à conserver' et un seul à 'vendre'. L'objectif moyen à 12 mois est fixé à 69,85 euros.

Le groupe dévoilera le chiffre d'affaires de son troisième trimestre financier le 6 février prochain. Ubisoft s'attend à réaliser un net bookings d'environ 1,45 MdE et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 20 et 50 ME sur l'exercice. Des objectifs revus à la baisse fin octobre 2019.