Ubisoft : retour de bâton

(Boursier.com) — Ubisoft retombe lourdement en ce début de semaine. Si le marché dans son ensemble est encore bien rouge, le titre de l'éditeur de jeux-vidéo chute de 8% à 45,7 euros ce lundi, sa plus forte baisse en près d'un an. Selon Valentin Mory, analyste chez AlphaValue, cité par 'Bloomberg', les investisseurs sécurisent leurs gains après le rallye de la semaine dernière sur fond de rumeurs de rachat et alors que la publication trimestrielle de l'entreprise est prévue mercredi. Si un partenariat entre la famille Guillemot et une firme de private-equity a du sens, l'absence de concurrence de la part d'acheteurs stratégiques (ndlr : des acteurs du jeu vidéo) pourrait peser sur le prix de l'offre attendue, souligne également le spécialiste.