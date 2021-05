Ubisoft : reste sous pression malgré un analyste

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Dans un marché il est vrai nettement baissier, Ubisoft perd encore plus de 2% après son violent décrochage d'hier. Midcap Partners est pourtant repassé à l''achat' sur le titre avec un objectif maintenu à 75 euros. La baisse récente de l'action a permis au groupe de revenir sur des ratios de valorisation attractifs, notamment au regard de sa valeur d'actif et de son considérable potentiel de rebond au cours des deux prochains exercices, explique le broker. Outre ses licences historiques, la firme possède plusieurs blockbusters en développement comme Avatar ou Star Wars... De plus, le mois de juin, qui comporte le salon de l'E3, est historiquement très porteur pour le titre car il est l'occasion pour le management d'annoncer de nombreux projets et donc de cristalliser une partie de ses ambitions futures.