Ubisoft repousse la sortie de "Skull And Bones"

(Boursier.com) — Nouveau contre-temps pour Ubisoft. L'éditeur de jeux vidéo a annoncé un report de la sortie de son jeu "Skull And Bones" au 9 mars 2023. Le jeu était attendu pour novembre après avoir déjà été décalé plusieurs fois. "Bien que le développement du jeu soit terminé à ce stade, le temps supplémentaire sera utilisé pour peaufiner et équilibrer davantage l'expérience en utilisant les commentaires des joueurs sur nos tests techniques et notre programme Insider qui se sont déroulés au cours des deux dernières semaines", souligne le groupe. Ubisoft a précisé que ses objectifs financiers pour l'exercice 2022-2023 demeuraient inchangés.