Ubisoft renforce son Comité exécutif

(Boursier.com) — Ubisoft élargit et renforce son Comité exécutif en nommant de nouveaux membres qui joueront un rôle essentiel dans la transformation stratégique d'Ubisoft "pour une croissance forte, durable et inclusive, au profit de ses communautés externes et internes".

Les nouvelles fonctions représentées au sein du Comité Exécutif soutiendront et accéléreront l'ambition du Groupe pour :

- Amener les plus grandes marques vers de nouveaux sommets grâce à des stratégies ambitieuses,

- Créer des expériences de jeu mémorables et durables qui répondront aux attentes croissantes des joueurs, notamment en matière d'expression personnelle et d'expériences sociales,

- Elargir considérablement l'audience à travers une expansion de nos plateformes, zones géographiques et modèles économiques,

- Elargir le portefeuille, notamment en créant de nouvelles marques en interne,

- Continuer à générer des revenus toujours plus récurrents,

- Renforcer l'impact à travers notre culture et nos valeurs à tous les niveaux de l'entreprise.

Les personnes suivantes rejoignent ainsi le Comité Exécutif : Sandrine Caloiaro (Chief Portfolio Officer) ; Jean-Michel Detoc (Chief Mobile Officer) ; Frédérick Duguet (Chief Corporate Finance Officer) ; Caroline Jeanteur (Chief Purpose Officer) ; Cécile Russeil (Chief Legal Officer) ; Martin Schelling (SVP Production) ; Marie-Sophie de Waubert (SVP Studios Operations).

Sous la direction d'Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d'Ubisoft, le Comité Exécutif du groupe sera désormais composé des membres suivants (par ordre alphabétique) : Sandrine Caloiaro (Chief Portfolio Officer) ; Alain Corre (Chief Publishing Officer) ; Laurent Detoc (Chief Direct-to-Player Officer) ; Jean-Michel Detoc (Chief Mobile Officer) ; Frédérick Duguet (Chief Corporate Finance Officer) ; Anika Grant (Chief People Officer) ; Caroline Jeanteur (Chief Purpose Officer) ; Igor Manceau (Chief Creative Officer) ; Cécile Russeil, Chief Legal Officer ; Martin Schelling (SVP Production) ; Marie-Sophie de Waubert (SVP Studios Operations).