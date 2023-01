Ubisoft : renforce ses ressources créatives

(Boursier.com) — Ubisoft a nommé Bernd Diemer, directeur créatif et designer avec plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, en tant que Vice-Président Editorial - Social Experience.

Basé au Royaume-Uni, Bernd Diemer rejoindra le Département Créatif Groupe d'Ubisoft, qui collabore avec les équipes de production du monde entier sur la vision créative du large portefeuille de jeux et de franchises d'Ubisoft. En tant que VP Editorial - Social Experience, Bernd Diemer sera responsable de la stratégie globale d'Ubisoft visant à enrichir les interactions sociales des joueurs dans les jeux en tirant parti de fonctionnalités innovantes leur permettant de créer des communautés inclusives au sein des univers d'Ubisoft. Sa nomination s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de renforcer ses ressources créatives avec des talents clés apportant de nouvelles compétences et un regard neuf qui bénéficieront de manière significative au développement des jeux d'Ubisoft. L'expérience sociale est un des piliers de la vision d'Ubisoft pour le futur du jeu vidéo : le jeu vidéo comme espace de socialisation, de création, et développement d'un sentiment d'appartenance. Les jeux conçus pour favoriser les interactions sociales renforcent l'engagement des joueurs, que ce soit avec le jeu ou entre eux.

Avec plus de vingt ans d'expérience dans le secteur des jeux vidéo, Bernd Diemer a été chargé de la direction créative d'un large éventail de titres AAA, notamment des projets originaux comme Crysis de Crytek, Horizon: Zero Dawn de Guerilla Games, et des suites de licences telles que Battlefield de DICE et Star Wars : Battlefront. Il rejoint Ubisoft après avoir occupé le poste de directeur créatif chez Improbable, où il a dirigé la vision créative des jeux produits par le studio. Bernd est également Professeur en Game Design dans le Bachelor et le Master du Cologne Game Lab de la Technical University de Cologne.